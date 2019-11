Portugiesischer Verein löste sich auf und lebt auf Facebook

Gelsenkirchen Facebook-Gruppe

Der langjährige Vereinsvorsitzende Antonio Horta gründete die Facebook-Gruppe „Portugal em Gelsenkirchen“, die jetzt 1000 Mitglieder hat. Ziel: Seine Landsleute und Interessenten über Events in Gelsenkirchen und Umgebung zu informieren. In vielen Bereichen hat die Gruppe schon geholfen. Sie finanzierte den Bau eines Brunnens in Afghanistan und ließ ihn bauen.

Nach den verheerenden Waldbränden in Portugal spendeten Anhänger der Gruppe Geld für die Feuerwehr und die Wiederaufforstung in den Regionen Tondella und Monchique. Eine blinde Straßensängerin aus Lissabon, die vor Jahren in Gelsenkirchen aufgetreten ist, bekommt jedes Jahr zu Weihnachten eine Spende. Auf diese Weise gibt es immer noch einen Zusammenhalt der Portugiesen und ihrer Freunde.