Erneut haben Einbrecher in Gelsenkirchen zugeschlagen. Aus einem Haus in Hassel stahlen sie einen Laptop.

Gelsenkirchen. Einbrecher haben in Gelsenkirchen zugeschlagen. Aus einem Haus in Hassel stahlen sie einen Laptop. Die Polizei warnt: Winter ist Einbruchszeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei warnt: Winterferien heißt Hochsaison für Einbrecher

Die Polizei nimmt einen aktuellen Einbruchsfall und die anstehenden Weihnachtsferien zum Anlass, die Bürger auf die Risiken von Wohnungseinbrüchen und Diebstählen in der dunklen Jahreszeit hinzuweisen. Dieses Mal schlugen die Täter in einem Haus in Gelsenkirchen-Hassel zu.

Terrassentür eingeschlagen, Laptop gestohlen

Unbekannte drangen am Donnerstag, 19. Dezember, zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Eppmannsweg in Hassel ein. Die Einbrecher schlugen eine Terrassentür ein, durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen ein Laptop.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

28 Einbrüche und 15 Versuche innerhalb von vier Wochen

Im Zeitraum von Mitte November bis Mitte Dezember dieses Jahres hat die Polizei Gelsenkirchen 28 Einbrüche und 15 Versuche registriert. Im November und Dezember des Vorjahres belief sich die Zahl der Einbrüche und Versuche auf 57 respektive 28.

Winterferien bedeutet Hochsaison für Einbrecher

Erfahrungsgemäß ist die Ferienzeit auch eine gute Zeit für Einbrecher. Viele Menschen verreisen und lassen ihre Wohnung oder ihr Haus unbeaufsichtigt oder nicht ausreichend geschützt zurück. Dazu kommt noch: Besonders in den Wintermonaten machen die Einbrecher sich die früh einbrechende Dunkelheit zunutze. Aber: Ein gute Sicherung der eigenen vier Wände sorgt dafür, dass die Täter von ihrem Vorhaben ablassen, denn je länger es dauert und je mehr Lärm dabei gemacht wird, irgendwo einzudringen, desto größer ist die Gefahr aufzufliegen.

Die Kampagne „Riegel vor!“ der Polizei in Nordrhein-Westfalen plädiert deshalb: Wohnung sichern, aufmerksam sein, bei Verdachtsmomenten über Notruf 110 die Polizei rufen. Die Polizei rät: Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung (etwa Eingangs-, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik.

Heim bewohnt erscheinen lassen

Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls „Haushüter“ bewohnen oder bewohnt erscheinen. Hierzu gehören unter anderem Briefkasten leeren, Zeitungen in der Urlaubszeit zum Urlaubsort (innerhalb Deutschlands) nachsenden lassen oder abbestellen, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen.

Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio. Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken im Internet. Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen und Rankgerüste können als Kletterhilfen dienen. Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.