Die Polizei Gelsenkirchen zog am Mittwoch und Donnerstag mehrere alkoholisierte und berauschte Fahrer aus dem Verkehr. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Sie saßen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinterm Steuer – doch für mehrere dieser Autofahrer endete die Fahrt in Gelsenkirchen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Gelsenkirchen zog berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Gleich mehrere Strafverfahren gegen Autofahrer leitete die Polizei Gelsenkirchen bei diversen Verkehrskontrollen ein. Sie alle hatten sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt.

Fall 1: Cannabis-Geruch in Beckhausen

Bei einer Kontrolle auf dem Kärntener Ring in Beckhausen am Mittwoch gegen 22.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte Cannabis-Geruch aus einem blauen Opel Corsa. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs, in dem zwei 18-jährige Gladbecker und ein 19-jähriger Bottroper saßen, stellten die Einsatzkräfte Drogen sicher. Dem 18-jährigen Fahrer wurde nach einem positiven Drogenvortest im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn und auch gegen die beiden anderen Insassen leiteten die Einsatzkräfte Strafverfahren ein.

Fall 2: Rote Ampel missachtet in der Neustadt

Zuvor musste schon ein 58-jähriger Bochumer eine Blutprobe auf der Wache abgeben, nachdem er gegen 20.35 Uhr auf dem Junkerweg in der Neustadt kontrolliert worden war. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit in seinem Wagen auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs gewesen war und eine rote Ampel missachtet hatte. Erst nach mehrfachen Aufforderungen konnte der alkoholisierte Fahrer zum Anhalten bewegt werden.

Fall 3: Positiver Drogenvortest in Rotthausen

Eine weitere Blutprobe musste ein 36-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstagmorgen abgeben. Er war bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 5.45 Uhr auf der Hans-Böckler-Allee in Rotthausen durch einen positiven Drogenvortest aufgefallen. Gegen beide Autofahrer erstatteten die Beamten Anzeige und untersagten ihnen die Weiterfahrt.