Polizei erwischt zahlreiche Gurtmuffel in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer. 18 Gurtmuffel und fünf Handysünder: Das ist die Bilanz einer Kontrolle der Gelsenkirchener Polizei. Ein Kind war völlig ungesichert.

Es ist nie die Frage, ob, sondern wie viele Verkehrssünder die Polizei ertappt, wenn sie gezielt kontrolliert. So auch bei den Gurtkontrollen am Mittwochmorgen an der De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen Buer. Die Behörde spricht von einer "traurigen Bilanz".

18 Gurtmuffel und fünf Handynutzer am Steuer erwischt

Laut Polizei ahndeten die Beamten des Verkehrsdienstes zwischen 8 und 10 Uhr am Mittwoch 18 Verstöße gegen die Anschnallpflicht. In einem Fall saß ein Kind ohne jegliche Sicherung im Auto. Darüber hinaus wurden noch fünf Handysünder erwischt, die während der Fahrt telefonierten. Alles lebensgefährlich.

