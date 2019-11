Gelsenkirchen-Ückendorf. WortGEwaltig in Gelsenkirchen-Ückendorf bringt die Vorrunden-Sieger mit selbstgeschriebenen Texten auf die Bühne

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Poetry-Slam im Spunk steht vor dem Jahresfinale

Der Ückendorfer WortGEwaltig Poetry Slam geht ins große Jahresfinale. Am Samstag, 23. November, um 19 Uhr präsentieren sich im Jugend-Kultur-Zentrum Spunk am Festweg 21 vielversprechende Künstler, die mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander antreten. Das Publikum darf entscheiden, wer ins Finale kommt und wer am Ende den Sieg davonträgt.

Dabei treten die Gewinner des Slams aus den Vorrunden an: Malte Küppers aus Duisburg, der als charmant-verschmitzter Sozialarbeiter viele amüsante Geschichten im Gepäck hat und sich damit bereits im letzten Jahr Sieger hervortun konnte; Marie Sterner aus Essen, die erst seit diesem Jahr auf der Slam-Bühne steht und sich mit performancestarken Texten bereits ins Finale der Essener Stadtmeisterschaften katapultieren konnte; Eva Lisa aus Dortmund, die mit geballter Motivation und Energie auf die Bühne geht, um über Herzensthemen zu sprechen. Damit hat sie es in diesem Jahr sogar ins Finale der Landesmeisterschaften NRW geschafft; Lino Wendhof aus Bochum, der es als Langzeitstudent und Mensa-Spezialist nur allzu gut versteht, mit seinen Alltagsgeschichten die Lachmuskeln seiner Zuhörer auf sanft-sympathische Weise zu trainieren.

Durch den Abend führen Patrick Adolph alias Ghostpoet und Marius Hanke alias Zwergriese. Ab 18.30 Uhr sind die Türen geöffnet, der Eintritt ist frei.