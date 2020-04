Eine neue Service-Plattform im Internet soll mehr Digitalisierung in der Emscher-Lippe-Region möglich machen. Davon können auch Gelsenkirchener Betriebe profitieren.

Innovation Plattform bringt Digitalisierung in die Emscher-Lippe-Region

Gelsenkirchen. Eine neue Serviceplattform soll mehr Digitalisierung in die Emscher-Lippe-Region bringen. Davon werden auch Gelsenkirchener Betriebe profitieren.

Mehr Digitalisierung in der Emscher-Lippe-Region möglich machen: Um die Digitalisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen voranzubringen, haben die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen und die Handwerkskammer Münster in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) und mit dem IT-Forum Nord Westfalen eine gemeinsame Serviceplattform mit Beraterdatenbank aufgebaut.

Internetangebot auch für Gelsenkirchener Betriebe attraktiv

„Das neue Internetangebot soll Dreh- und Angelpunkt für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region werden, die Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse benötigen“, erklärt Sebastian van Deel, Leiter des Geschäftsbereichs Digitalisierung, Industrie und International bei der IHK Nord Westfalen.

Unter der Adresse digix.online sollen sich nun möglichst viele Dienstleister, Berater und Handwerksbetriebe für Digitalisierung sowie Online-Händler aus der Region registrieren lassen und eintragen. So sollen kleine und mittelständische Unternehmen auf ein umfassendes Angebot digitaler Dienstleistungen aus dem Münsterland und der Emscher-Lippe-Region zugreifen können.

Plattform gibt Überblick über digitale Dienstleister

„Egal, ob Sie eine neue Software einführen, Ihre Arbeitsprozesse digitalisieren oder ein neues digitales Geschäftsmodell einführen möchten und dazu Unterstützung benötigen, mit Digi-X finden Sie den richtigen Partner“, so Inken Steinhauser, Leiterin Digitalisierung der WFG für den Kreis Borken mbH.

Die Plattform gibt nicht nur einen Überblick über digitale Dienstleister und Berater, Online-Händler oder Digitales Handwerk aus der Region. Es werden auch Informationen, Hilfestellungen, Beratung zu digitalen Themen, Infos und Hilfe zu Fördermöglichkeiten und Fördermittel sowie eine Übersicht über be-stehende oder neue Online-Angebote zur Verfügung gestellt.

Ein Netzwerk für digitales Know-how soll entstehen

„Digi-X soll möglichst viele Digitalunternehmen abbilden“, betont Thomas Harten, Geschäftsführer der Handwerkskammer Münster: „Je mehr qualifizierte Unternehmen aus der Region Nord Westfalen sich auf Digi-X registrieren, umso besser.“ So soll ein Netzwerk für digitales Know-how in der Region entstehen.

