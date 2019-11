Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfarrbüro Grillostraße als Anlaufstelle

Das Pfarrbüro an der Grillostraße bleibt Anlaufstelle für die Feldmarker. Aushänge über Veranstaltungen sind auch weiter im Schaukasten zu finden. Bei Beerdigungen können sich Angehörige an Bestatter oder an die Friedhofsverwaltung, Theodorstraße 15, wenden.

Der erste Wortgottesdienst soll am 19. Januar im Antoniussaal stattfinden. Auch die Kirche St. Joseph feiert ihren letzten Gottesdienst zum Jahresende. Am 4. Dezember informiert die Gemeinde um 19 Uhr in der St. Joseph-Kirche über die Auswirkungen der Schließung.