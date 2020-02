Gelsenkirchen. Gelsensport hat auf Orkantief „Sabine“ reagiert. Ab 15 Uhr sind Sonntag alle Außenanlagen gesperrt, sämtliche Fußballspiele wurden abgesagt.

Orkan: Gelsenkirchen schließt ab sofort Außensportanlagen

Orkantief „Sabine“ wirbelt im Anmarsch auf Gelsenkirchen die Stadt bereits gehörig durcheinander. Die Gelsenkirchener Schulen, hat der Schulträger bereits Freitag entschieden, bleiben wie berichtet am Montag geschlossen. Auch Gelsensport hat reagiert und die Schließung sämtlicher Außensportanlagen auf den heutigen Sonntag, 15 Uhr, vorgezogen.

Fußballkreis hat in Gelsenkirchen alle Seniorenspiele abgesagt

https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/orkanwarnung-und-schulbesuch-das-ist-die-rechtslage-in-nrw-id228361735.htmlDer Fußballkreis hat bereits die angesetzten Seniorenfußballspiele abgesagt. Aufgrund des Sturmtiefs wurden auch alle kommunalen Außensportanlagen am Montag geschlossen bleiben. „Gelsensport ist dabei alle schlüsselverantwortlichen Vereine sowie die jeweiligen Platzwarte zu informieren“, so Marco Baron, stellvertretender Geschäftsführer Gelsensport e.V.

Die Sportanlagen, so Baron, „dürfen am kommenden Montag nicht betreten werden und sind bereits am Sonntagabend rechtzeitig zu verlassen“. Ebenso sollten sich Spaziergänger möglichst nicht in Parks, Grünanlagen oder Waldgebieten aufhalten.