Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Ausflügler und Einzügler“ wird am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr in der Galerie „werkstatt“ an der Hagenstraße 34 in Buer eröffnet. Sie wird dort bis zum 27. März zu sehen sein.

Die Galerie ist geöffnet dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.werkstatt-ev.de.