„Oberturnschwester“ Ursula Westphal feiert 80. Geburtstag

Gelsenkirchen. Ursula Westphal, Fachschaftsleiterin Turnen bei Gelsensport, feiert am 3. Januar den 80. Geburtstag. Sie ist Gelsenkirchens „Oberturnschwester“.

Wenn in den letzten 55 Jahren in Gelsenkirchen über das Turnen berichtet worden ist, fehlte ein Name nie: Ursula Westphal. Die Fachschaftsleiterin Turnen bei Gelsensport feiert am 3. Januar ihren 80. Geburtstag – und kann das selbst kaum glauben, ist sie doch in „ihrem“ Turnsport jung geblieben.

Als junge Turnerin des TV Rotthausen musste sie wegen schwerer Unfälle früh ihre vielversprechende aktive Karriere aufgeben. Aber sie übernahm Verantwortung: 1976 war sie die erste Frau, die die Leitung einer Fachschaft übernahm. Sie wird sie über ihren runden Geburtstag hinaus behalten.

Scherzhafter Ehrentitel: „Oberturnschwester“

Wird 80 Jahre alt: Ursula Westphal. Foto: Gelsensport

Viele Jahre war Ursula Westphal als städtische Angestellte für das Gemeinwohl in dieser Stadt mitverantwortlich. Als sie 1992 aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste widmete sie sich ausschließlich dem Turnen und damit ihrem Ehrenamt als Fachschaftsleiterin für eine Turnfamilie in dieser Stadt, die zeitweise weit über 10.000 Mitglieder zählte. Nicht ohne Grund hat sie deshalb den scherzhaften Ehrentitel der „Oberturnschwester“ erhalten.

Westphal hat zahlreiche Turnveranstaltungen in Gelsenkirchen organisiert – unter anderem die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Turnerinnen 1972 und der Turner 1974. Die Zahl der von ihr organisierten Stadtmeisterschaften lässt sich nur schwer zählen.

Zahlreiche Auszeichnungen

Unendlich oft ist sie für ihr Engagement geehrt worden. Natürlich ist sie besonders stolz auf die Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes in Gold von 1994 und vor allem auf die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande zum Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland von 1995.