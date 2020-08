Neun Mal beendet Polizei Gelsenkirchen Autofahrten im Rausch

Gelsenkirchen. Neun Autofahrer hat die Polizei Gelsenkirchen von Freitag bis Montag aus dem Verkehr gezogen. Sie saßen trotz Alkohol oder Drogen am Steuer.

Neun Autofahrer hat die Polizei Gelsenkirchen von Freitag bis Montag, 31. Juli bis 3. August, aus dem Verkehr gezogen. Sie saßen trotz Alkohol- oder Drogenkonsums am Steuer.

Sechs Autofahrer standen unter Drogeneinfluss

Sechs Autofahrer standen laut Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sie mussten die Polizeibeamten für Blutentnahmen zur Wache begleiten und anschließend ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen zwei 42 und 43 Jahre alte Autofahrer leiteten die Beamten zusätzlich noch ein Strafverfahren ein, weil sie außerdem noch Betäubungsmittel dabei hatten.

Drei Strafanzeigen wegen Alkohol am Steuer

Strafanzeigen sehen sich auch drei Männer im Alter von 25, 29 und 35 Jahren gegenüber, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Erwischt wurden sie übers Wochenende an der Rolandstraße in Schalke, am Wiehagen in der Neustadt sowie an der Schalker Straße in Schalke.

Erschwerend: Keine Fahrerlaubnis, keine Versicherungskennzeichen

Der 35-jährige Gelsenkirchener war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, der 29-Jährige, ebenfalls aus Gelsenkirchen, war mit einem E-Scooter unterwegs, bei dem das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte.

