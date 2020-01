Mützenich in Gelsenkirchen: „Welt ist aus den Fugen geraten“

Die SPD lud am Samstagvormittag zu ihrem Neujahrsempfang. Eine Veranstaltung, die in diesem Jahr für Abschied – Frank Baranowski hört als Oberbürgermeister auf – und Aufbruch – Karin Welge geht als neue Kandidatin ins Rennen – stand. So gab es auch gleich zu Beginn lobende Worte in beide Richtungen von Gelsenkirchens Parteichef Markus Töns: „Unsere Stadt sähe heute anders aus, wenn wir nicht Frank Baranowski als Oberbürgermeister gehabt hätten.“ Und: „Ich glaube, dass es dieser Stadt gut tut, dass eine Frau dieses Spitzenamt einnehmen wird.“

Markus Töns, Vorsitzender der SPD in Gelsenkirchen, hielt die Begrüßungsansprache. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die Sozialdemokraten trafen sich traditionell im Sozialwerk St. Georg an der Emscherstraße in Gelsenkirchen zu ihrem jährlichen Empfang. Als Hausherr richtete auch Wolfgang Meyer, Vorstandssprecher des Sozialwerks, ein paar Worte und gute Wünsche an die Gäste.

Gastredner Rolf Mützenich beim Neujahrsempfang der SPD Gelsenkirchen

Traditionell begrüßt die SPD zu diesem Empfang nicht nur etliche Gäste aus der Stadtgesellschaft, sondern immer auch einen prominenten Gastredner aus der Bundespolitik. Am Samstag war dies Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Auch er startete kommunalpolitisch in seine Rede und lobte Karin Welge für ihre Kandidatur: „Karin, du bringst so viel Mut mit“, so Mützenich. Er verwies auf neue Zahlen des NRW-Innenministeriums, nach denen immer mehr Politiker in den Städten und Gemeinden angefeindet würden. Er forderte deshalb „einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker vor der Hetze insbesondere von Rechts“.

Motto von Mützenichs Rede: „Die Welt ist aus den Fugen geraten“

Den Rest seiner etwa halbstündigen Rede stellte Mützenich unter die Überschrift „Die Welt ist aus den Fugen geraten“. Jüngstes Beispiel für ihn: der Abschuss eines Passagierflugzeugs über dem Iran. Das mache ihn „betroffen und traurig“. Der ganze Konflikt sei für ihn ein Beispiel dafür, „dass Menschen in der Lage sind, Unfrieden zu stiften“. Dann seien sie aber genauso in der Lage, Frieden zu stiften. „Und genau dafür steht die SPD!“ Seine Partei habe dafür gesorgt habe, dass Deutschland weniger Rüstungsgüter in die Welt exportiert. Und es werde noch weniger werden. „Das ist nicht nur ein Versprechen. Das werden wir umsetzen.“

Er thematisierte die Digitalisierung (neue Techniken müssten sich „am Menschen orientieren“, nicht umgekehrt), die Klima- und die Bildungspolitik. Stolz sei er auf die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung und die der Grundrente. Vieles in der Großen Koalition komme von der SPD, auch wenn einiges immer ein Kompromiss sei. Aber: „Kompromiss ist kein Schimpfwort, das darf kein Schimpfwort sein.“

Mit Spannung erwartet: der Auftritt von OB-Kandidatin Karin Welge

Karin Welge, Kämmerin und OB-Kandidatin, beim Neujahrsempfang der SPD Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mit Spannung erwarteten sicherlich viele Genossen den Auftritt der frisch gekürten OB-Kandidatin. „Nach drei Männern ist es jetzt auch mal Zeit, dass eine Frau spricht“, sagte sie direkt zu Beginn und erntete direkt viel Applaus. „Ich möchte Sie davon überzeugen, dass ich die Richtige für dieses Amt bin“, so Welge, die auf eine typische Wahlkampfrede vollgepackt mit inhaltlichen Schwerpunkten verzichtete.

Dennoch sagte sie ihrem Publikum, wofür sie steht – und gleich zu Beginn auch, wofür nicht: „Ich stehe nicht für ein ausuferndes Selbstmarketing.“ Fotos hier, Fotos da – das sei nicht ihr Ding. „Ich will mit Inhalten überzeugen.“ Und: „Ich will alle Menschen mitnehmen.“ Streitbar wolle sie sein und „mit jedem aufrichtig in den Dialog gehen“.

„Ich stehe für ein freundliches und geordnetes Miteinander, für eine gesunde Streitkultur, für eine Allianz der Anständigen in dieser Stadt und gegen die Radikalisierung.“ Tosender und langer Applaus und eine direkte Reaktion von Parteichef Töns: „Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, mit dir in den Wahlkampf zu ziehen.“