Gelsenkirchen. Trotz Feiertagen werden in Gelsenkirchen die Abfalltonnen geleert. Allerdings zu anderen Terminen. Bereits Samstag sind die Montagsbezirke dran.

Müllabfuhr wird wegen Feiertagen vorgezogen

Wegen der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Termine der Müllabfuhr in ganz Gelsenkirchen. Bereits am Samstag, 21. Dezember, werden die Tonnen abgeholt, die eigentlich Montag an der Reihe wären.

Nur die Feiertage selbst sind frei für Entsorgungsmitarbeiter

Am Montag, 23. Dezember, werden die Dienstags-Gebiete abgefahren und am Dienstag, also Heiligabend, fahren die Mitarbeiter von Gelsendienste die Bezirke an, die eigentlich erst Mittwoch an der Reihe wären. Die Donnerstag-Bezirke hingegen werden erst am Freitag, 27. Dezember, die Freitagsbezirke am Samstag abgefahren. Die Wertstoffhöfe sind am Heiligabend geschlossen.