Mehr als nur eine Brotzeit

Brot ist ein Grund-Nahrungsmittel. Doch es kann mehr, ist die Philosophie bei „B. just bread“. Es gelte, den Begriff Brotzeit „positiv zu besetzen“, findet Marius Rupieper. „Das Zusammenkommen, Menschen an einen Tisch zu bringen, ist uns dabei wichtig.“ Die „Roadshow als Brotshow“ inklusive Verkostung in Kneipen liege da nahe. Umgesetzt wurde die Idee zuletzt in der „Trinkhalle“ an der Bochumer Straße. Weitere Gastroevents sollen folgen.

Auch auf der Grünen Woche in Berlin hat sich die Firma präsentiert. Rupieper: „Das kam super an. Wir haben 5000 Schnitten in drei Tagen geschmiert und insgesamt rund 70.000 Menschen erreicht.“