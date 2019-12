Gelsenkirchen-Resser Mark. Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Rauschgift-Dealer dingfest gemacht. Außerdem stießen sie auf eine Drogen-Plantage.

Marihuana-Plantage entdeckt: Gelsenkirchener (56) droht Haft

Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Rauschgift-Dealer dingfest gemacht. Die Beamten stellten in seiner Wohnung fast 300 Gramm Marihuana und Haschisch sowie mehrere Cannabis-Pflanzen sicher. Außerdem stießen sie auf eine Drogen-Plantage.

Professionelle Marihuana-Plantage im Keller entdeckt

Die Polizei suchte den 56-jährigen Mann im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens am Mittwochnachmittag, 18. Dezember, gegen 15. 30 Uhr in einem Haus am Ochtruper Weg in Resser Mark auf. In seiner Wohnung fanden die Ermittler das Rauschgift. Im Keller befand sich zudem eine professionell betriebene Marihuana-Plantage.

Drogenfund und Drogenplantage in Gelsenkirchen: Die Gelsenkirchener Polizei hat mehrere Bilder zu einem zusammengefasst. Sie zeigen Marihuana in Beuteln und Einmachgläsern, Marihuana-Pflanzen, die im Keller gefunden worden sind, sowie Technik zum Anbau der Pflanzen. Foto: Foto: Polizei

Den Gelsenkirchener erwartet jetzt ein Verfahren wegen des verbotenen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Dafür ist grundsätzlich mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen.

