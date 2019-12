Die mutmaßlichen Schläger sollen nach der Attacke in der Altstadt von Gelsenkirchen in Richtung der U-Bahn-Station Heinrich-König-Platz geflüchtet sein.

Gelsenkirchen. Weil er eine Frau belästigt haben soll, ist am späten Heiligabend ein Mann in Gelsenkirchen zusammengeschlagen worden. Er wurde schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann bei Schlägerei in Gelsenkirchen schwer verletzt

Schlägerei mit schlimmen Folgen am späten Heiligabend in Gelsenkirchen: Ein Mann soll laut Polizei auf der Ebertstraße in der Altstadt gegen 21.30 Uhr eine junge Frau belästigt haben. Dann wurde er selbst zum Opfer, landete am Ende mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus.

Erst sei der Bruder der Frau dazwischengegangen, als diese von dem späteren Geschädigten belästigt wurde. In die „handfeste Auseinandersetzung“ zwischen den beiden Männern hätten sich schließlich noch vier weitere Männer eingemischt, heißt es weiter. Sie prügelten auf den Mann ein, flüchteten dann dem Polizeibericht zufolge in Richtung U-Bahnhof Heinrich-König-Platz.

So werden die vier flüchtigen Männer beschrieben:

Drei von ihnen sollen schwarze Haare und ein „südländisches Aussehen“ haben.

und ein „südländisches Aussehen“ haben. Der vierte Gesuchte habe orangefarbene Haare und einen Bart. Er sei etwa 25 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlank.

Verletzter in Gelsenkirchen konnte noch nicht vernommen werden

Bislang ist der Fall einigermaßen rätselhaft, viele Fragen sind noch offen: Die Ermittlungen, „insbesondere zu Personalien und Tatablauf“ dauerten an, heißt es in einer Mitteilung. So sei die Identität des Geschädigten bislang nicht geklärt; der Mann selbst habe noch nicht vernommen werden können.

Er und die Frau sollen sich ersten Erkenntnissen zufolge gekannt haben. Inwieweit auch die vier flüchtigen Schläger mit beiden in Beziehung stehen, ist aber noch offen.

Der Verletzte wird weiter in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es auf Nachfrage. Zu den Details der Verletzungen machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben. (shu)