Unbekannter greift 13-Jährige an und verabreicht ihr Spritze

Gelsenkirchen. Ein Unbekannter hat in Gelsenkirchen ein Mädchen attackiert und ihr eine Spritze gegeben. Es war womöglich nicht der erste Übergriff dieser Art.

Mit einer Spritze hat ein bislang Unbekannter am Donnerstagmorgen, 14. November, eine 13-Jährige auf der Munscheidstraße und der Virchowstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf angegriffen und schwer verletzt. Die Schülerin aus Gelsenkirchen wurde gegen 9 Uhr auf der Munscheidstraße in Höhe des Wissenschaftsparks von dem Täter angesprochen. Der Mann bedrohte das Mädchen zunächst mit einem Taschenmesser. Er forderte sein Opfer auf, ihm zu einem Parkplatz an der Virchowstraße zu folgen.

Bei einer Pressekonferenz äußerte sich die Polizei Gelsenkirchen am Freitagvormittag zu dem Fall. Es seien bereits einige Hinweise eingegangen, sagte ein Sprecher. Nach der Spritzen-Attacke sucht die Polizei mögliche weitere Opfer.