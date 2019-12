Ein Autofahrer und ein Transporter-Fahrer sind am Dienstag in Gelsenkirchen aneinander geraten. Der Lkw-Fahrer schlug seinen Gegenüber und flüchtete.

Lkw-Fahrer schlägt Autofahrer in Gelsenkirchen und flieht

Im Gerangel das Headset verloren, Zeugen eilen zu Hilfe

Der Übergriff, bei dem ein 32-jähriger Recklinghäuser leicht verletzt wurde, ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr an der Autobahnabfahrt der A 2 in Buer kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr an der Emil-Zimmermann-Allee. Der Angegriffene erstattete Anzeige.

Der Verletzte gab gegenüber der Polizei an, dass ihn der unbekannte Lkw-Fahrer im Bereich der zweispurigen Ausfahrt ausbremste und zum Halten zwang. Als der Recklinghäuser daraufhin aus seinem Auto stieg und an den Kleintransporter des Unbekannten trat, schlug dieser sofort aus dem Fahrzeug heraus auf ihn ein und verletzte ihn leicht. Daraufhin hielten weitere Autofahrer an und halfen dem Recklinghäuser.

Anzeige wegen Körperverletzung, Lkw-Fahrer flüchtet mit Transporter

Im Gerangel verlor der Mann sein Headset. Unmittelbar danach entfernte sich der unbekannte Mann mit seinem gelb-orange farbenen Kleintransporter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/ oder dem Mann geholfen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Er ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und trug Arbeitskleidung. Der Transporter, mit dem er unterwegs war, hatte ein Essener Kennzeichen. Hinweise an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.