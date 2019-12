Lammert lobt das MiR in Gelsenkirchen beim Festakt zum 60.

Wer auch immer das Mikro in die Hand nahm, heraus kam ein Liebesbekenntnis zum Musiktheater im Revier: zum offenen Gebäude, zu dessen kreativen Schöpfern und zu den Akteuren auf der Bühne. Eine große Kulturfamilie hatte sich zum 60. Geburtstag im Großen Haus eingefunden. Generalintendant Michael Schulz beglückwünschte die Besucher als Motor einer lebendigen Stadtgesellschaft zu diesem einzigartigen Gebäude und dankte der Stadt, über sechs Jahrzehnte Theater machen zu dürfen.

„Kunst kann Sehnsucht wecken“, zitierte Schulz den 1995 verstorbenen DDR-Schriftsteller Heiner Müller. Schulz sieht Theater auch als Diskurs für Freiheit und Toleranz, bei dem die Kraft der Gefühle spürbar werde. Das Haus scheine alles zu erzählen, spiele Weltmodelle durch, vermittle Wissen, Gegenwart und Tradition. Theater passe in eine demokratische Gesellschaft, werde der Teilhabe und kulturellen Fürsorge gerecht, meinte Schulz. Der Intendant lobte den Mut der Stadtväter und -mütter zum Bau des Theaters und die Treue, auch in wirtschaftlichen Notsituationen immer zum Theater gestanden zu haben.

Publikum erlebte Fidelio-Ouvertüre mit Johannes Wildner am Dirigentenpult

Die Neue Philharmonie Westfalen spielte anlässlich des runden Geburtstages des Musiktheaters. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Als Komponist mit freiheitlichen Gedanken gilt Ludwig van Beethoven. Mit der Fidelio-Ouvertüre erlebte das Publikum das Wiedersehen mit dem beliebten ehemaligen Meister am Pult, Johannes Wildner. Charmant wie einst, herzte er seine Solisten, schloss er das Publikum in seine weit ausgebreiteten Arme. In Beethovens bewegendem Chorfinale aus der Fantasie in C-Moll interpretierten Orchester, Chor und Solisten eindrucksvoll die Leidenschaft, die das Stück verkörpert.

OB Frank Baranowski erinnerte an den Leitsatz „Lust auf Zukunft“ beim Bau des Theaters, der auch heute noch seine Gültigkeit besäße und Ansporn sei. Gelsenkirchen habe sich 1959 den großen Wurf zugetraut und eine begnadete Entscheidung getroffen. Als Fest der Baukunst sei das Haus gefeiert worden, das heute mehr denn je mit seiner Gestaltung die Offenheit zur Stadtgesellschaft dokumentiere. Der OB sieht das Haus als stolzes Erbe, zu dem sich das demokratische Gelsenkirchen bekenne. Das Theater lade zum freien Spiel der Künste ein, strahle Zukunftsfreude und Zuversicht aus.

Früherer Bundestagspräsident Lammert pries den Stellenwert der Kultur in NRW

Das Publikum bekam beim Festakt auf der Bühne jede Menge geboten. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Als bemerkenswerte und erstaunliche Erfolgsgeschichte sieht der frühere Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert den Bau des Theaters. In seinem Festvortrag würdigte Lammert, der in Bochum wohnt, den Mut der damaligen Politiker, sich für ein modernes Haus entschieden zu haben, das als künstlerisches Gesamtwerk nach wie vor beeindrucke. Beim Bau 1959 hätte sich ausschließlich Schalke 04 als bedeutendste städtische Kultureinrichtung einen Namen gemacht.

Lammert pries den Stellenwert der Kultur in NRW. Die fünf Häuser würden alle von den Städten getragen, während die drei Theater in Berlin allesamt mit Bundesmitteln finanziert würden. Kultur gibt Raum, sich auf intellektuelle und emotionale Abenteuer einzulassen und Freiheitsträume zu sichern, meinte Lammert. Wie sehr der Bochumer das Haus in Gelsenkirchen schätzt, durfte man seiner Schlussbemerkung entnehmen. Wenn es Gelsenkirchen mal besonders schlecht gehen sollte, könnte der Oberbürgermeister eher das Rathaus schließen als das Musiktheater.