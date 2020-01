Bronzener Kreuzweg aus Gelsenkirchener Kirche gestohlen

Unbekannte sind in die katholische St.-Joseph-Kirche in Scholven eingebrochen und haben wertvolle Kunstgegenstände gestohlen. Darunter auch ein 14-teiliges Bronzerelief, das Szenen des Kreuzweges zeigt – ein besonders wichtiges Werk für die Gemeinde, wie der Referent für Öffentlichkeitsarbeit für die Pfarrei St. Urbanus, Ludger Klingeberg, bestürzt berichtet.

Die Polizei teilte am Freitag mit, dass Eindringlinge sich in der Zeit zwischen Dienstag, 7. Januar, 16 Uhr, und Donnerstag, 16. Januar, 10 Uhr über das Hauptportal Zutritt zu dem Gotteshaus an der Buddestraße verschafft haben. Dabei haben sie die abgeschlossene Tür aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie die Sakristei und den Keller. Am Donnerstag bemerkte der Küster den Einbruch und informierte die Beamten. Seit fast zwei Jahren ist das Gotteshaus geschlossen, weshalb der Küster nur noch gelegentlich dort nach dem Rechten sieht.

Relief sollte im Stadtteil ausgestellt werden

Wie Klingeberg weiter berichtet, erbeuteten die Diebe einige wertvolle bronzene Gegenstände. Besonders schmerzlich sei der Verlust des Deckels des Taufbeckens und des Kreuzweges, ein Werk des Bildhauers Joseph Krautwald (1914-2003). „Der finanzielle Schaden ist dabei nicht vordergründig. An den Gegenständen hing das Herz der Gemeinde“, sagt der Referent.

Auch Diakon Axel Büttner schmerzt der Verlust. „Geplant war, einen Kreuzweg durch Scholven zu errichten. Die Stationen waren schon vergeben.“ Noch trauriger stimmt ihn, dass keiner der Nachbarn den Einbruch bemerkt haben soll. „Bis zu ihrer Schließung stand die Kirche tagsüber immer offen und es ist nie etwas passiert“, sagt er.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 3658112 und die Kriminalwache unter 0209 3658240 entgegen.