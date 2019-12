Künstler rücken „ihr“ Ückendorf verlockend ins Licht

Gabi Rottes zeigte am Halfmannshof eine vertonte Video-Mapping-Installation, die Ückendorf in ein ganz neues Licht rücken.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Seit zehn Jahren machen Künstler in Gelsenkirchen alljährlich „Licht an!“ für Besucher. Am Samstag eroberte das Leuchten ganz neue Dimensionen.

„Das Treppenhaus der Bochumer Straße 109 ist schon ein Kunstwerk an sich“, bemerkte Joachim Thierse, und machte gleich mal ein Foto. Der Gladbecker, „ganz klimaneutral mit ÖPNV angereist“, besuchte alle Ateliers zu Fuß. „Ein wunderschöner Spaziergang“. In der „109“ hatten sich viele Künstler zum 10. Geburtstag der Veranstaltung ganz spezifisch mit dem Thema „Licht“ beschäftigt. Farbintensiv in Aquamarintönen das „Meeresleuchten“ von Aleksandra Baumann, Spiele mit Helligkeit. Kollegin Bärbel Frank dagegen experimentiert mit dem Gegenteil. Ihre taktile Kunst muss ertastet werden, sie macht auch schon mal das Licht aus. „Ich habe das gängige Verbot, Kunst anzufassen, aufgehoben“. Andreas Paehge erfasst Lichtkegel einfahrender U-Bahnen fotografisch.