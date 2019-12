Gelsenkirchen. Kosmetika im Wert von 2166 Euro stellte die Polizei bei zwei 15-Jährigen in Gelsenkirchen sicher. Sie hatten sie in einer Drogerie gestohlen.

Kosmetikdiebstahl: Polizei nimmt jugendliches Täterduo fest

Kosmetika im Gesamtwert von 2165,90 Euro stellte die Bundespolizei am Freitagabend gegen 18 Uhr bei einer Kontrolle von zwei 15-jährigen Mädchen im Hauptbahnhof sicher. Weil sich bei der Überprüfung herausstellte, dass eine der beiden bereits mehrfach wegen Diebstahls aufgefallen war, untersuchten die Einsatzkräfte die zwei großen Plastiktüten, die das Duo dabei hatte. Zum Vorschein kamen etliche Kosmetika.

Auf Nachfrage der Beamten konnten die Mädchen allerdings nur einen Kassenbon über ein Deo aus einer Drogerie an der Bahnhofstraße vorweisen. Sie behaupteten, die übrigen Artikel ebenfalls dort erworben zu haben. Die Polizei stellte die Waren sicher und informierte die Erziehungsberechtigten der Mädchen. Nach Rücksprache mit diesen wurde das Duo später wieder entlassen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kosmetika aus der Drogerie an der Bahnhofstraße gestohlen worden waren. Die Mitarbeiter hatten den Diebstahl bereits festgestellt und die Videoaufzeichnungen von der Tat gesichert. Diese will die Polizei nun in Zusammenhang mit weiteren Ermittlungen wegen Bandendiebstahls auswerten.