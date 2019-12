Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die 51-jährige Fußgängerin in Gelsenkirchen-Feldmark so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Gelsenkirchen-Feldmark. Beim Überqueren der Feldmarkstraße in Gelsenkirchen wurde eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren. Sie wurde schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kollision mit Pkw in Gelsenkirchen: Frau schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Freitag, 13. Dezember, eine Fußgängerin beim Überqueren der Feldmarkstraße zu, weil ein 22-jähriger Pkw-Fahrer sie beim Abbiegen von der Küppersbusch- in die Feldmarkstraße übersah und anfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die 51-Jährige und verletzte sich so schwer, dass sie nach der Erstversorgung vor Ort zur stationären Weiterbehandlung mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde.