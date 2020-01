Kindersoldaten aus Gelsenkirchen als Zeitzeugen gesucht

Noch immer sind Kinder bei Kriegen als Soldaten im Einsatz. wie auf diesem Archivbild aus dem Kongo. Beim Red Hands Day wird auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht. In Gelsenkirchen plant Schaupieler Ulrich Penquitt eine besondere Aktion.

Der Schauspieler und Regisseur am Triastheater Ulrich Penquitt sucht für ein aktuelles Projekt nach besonderen Zeitzeugen. Im Rahmen des internationalen Tages gegen Kindersoldaten und für Kinderrechte, dem „Red Hands Day“ am 12. Februar, möchte er ehemalige Kindersoldaten aus Gelsenkirchen befragen. Schirmherr der Veranstaltung, die von der Stadt unterstützt wird ist Oberbürgermeister Frank Baranowski.

Bei seiner Suche hat er sich an die WAZ-Redaktion gewandt: „Ich suche zwei bis drei Männer der Jahrgänge 1928, 1929, 1930, die in den letzten Tagen des zweiten Weltkriegs als Kindersoldaten eingesetzt worden sind.“ Denn diese hätten damals ein ähnliches Schicksal erlitten wie die heutigen Kindersoldaten und Afrika oder Asien.

Penquitt möchte die Männer nach ihren persönlichen Erlebnissen befragen. Bei den Gesprächen, die im Vorfeld einer Veranstaltung am Mittwoch, 12. Februar, 11 bis 15 Uhr, stattfinden sollen, werden auch interessierte Schüler der Emmaschule dabei sein. Sie sollen durch die Erzählungen einen Eindruck bekommen, unter welchen Bedingungen Kinder in Kriegen eingesetzt werden und was das für die Betroffenen bedeutet.

Der Austausch soll etwa eine Stunde dauern. Zeitzeugen können sich unter oder bei Ulrich Penquitt melden.