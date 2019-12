Kellerbrand in Gelsenkirchen: Feuerwehr rettet neun Bewohner

Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen - hier ein Symbolbild - rückten am Dienstagmorgen, 31. Dezember, aus, um einen Kellerbrand zu bekämpfen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Am letzten Tag des Jahres ist es in Gelsenkirchen zu einem Kellerbrand gekommen. Neun Bewohner brachte die Feuerwehr in Sicherheit.

Eine kurze Nacht mit einem Schrecken am Morgen erlebten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Florastraße. Im Untergeschoss des Hauses brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an.

Notruf ging um 4.59 Uhr bei der Leitstelle ein

Um 4.59 Uhr schlug ein Hausbewohner bei der Leitstelle der Gelsenkirchener Feuerwehr Alarm und berichtete, dass es im dem Haus an der Florastraße (Höhe Kurt-Schumacher-Straße) wohl brenne und der Flur bereits durch dichten Qualm total verraucht sei. Die Feuerwehr rückte daraufhin sofort mit einen großen Aufgebot an Einsatzkräften aus.

Vor dem Brandgebäude (Hintergrund) an der Florastraße in Gelsenkirchen waren zahlreiche Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Bewohner zu retten und den Brand im Haus zu bekämpfen. Foto: Foto: Nikos Kimerlis

Rauch quoll aus der ersten Etage und aus dem Keller

Bei Eintreffen der Retter stand schon der komplette Bereich vor dem Haus unter dichtem Rauch, der aus einem Fenster in der ersten Etage und aus dem Hauseingang des Backsteingebäudes drang. Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt.

Reifen brannten im Keller

Es stellte sich heraus, dass brennende Reifen im Keller, der Grund für den dichten Rauch waren.

Vor Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Mieter des Hauses noch durch lautes Klopfen an den Wohnungstüren versucht, alle Bewohner zu warnen. Das gelang ihm auch. Aber in der Hektik des Geschehens vergaß eine ältere Dame ihre Tür wieder zu schließen, so dass ihre Wohnung komplett verraucht wurde.

Insgesamt brachte die Feuerwehr neun Bewohner ins Freie, der Rettungsdienst übernahm dann die medizinische Kontrolle. Die Gelsenkirchener Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Wie das Feuer entstanden ist, ist unklar. Möglicherweise war es Brandstiftung. Die Polizei ermittelt.