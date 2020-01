Gelsenkirchen-Schalke. Abnehmen mit Unterstützung der Krankenkasse und des Sports-Clubs Injoy in Gelsenkirchen: Dieses Angebot gibt es ab ab sofort für 50 WAZ-Leser.

„Injoy“ Gelsenkirchen lädt WAZ-Leser zum bewegten Abnehmen

Nach den Festtagen beginnt die Zeit der Reue. Zu gut haben all die süßen und deftigen Leckereien geschmeckt, zumal das Hüftgold ohnehin schon vor Weihnachten üppiger war als der Gesundheit zuträglich ist. Also heißt es abnehmen. Eine gesunde und im Gegensatz zu Blitzdiäten nachhaltige Methode verspricht nun ein (für WAZ-Leser) Gratisangebot des Injoy im Schalker Sportpark in Zusammenarbeit mit Krankenkassen. „Myintense+“ heißt das Programm, das Ernährungsberatung, Rezeptvorschläge und darauf abgestimmte, individuelle Bewegungsanleitungen im Injoy-Studio vereint. Die Devise des Programms: Der Teilnehmer richtet sich nicht nach dem Programm, sondern das Programm nach dem Teilnehmer.

Was Hausarbeit, Krafttraining und Schwimmen ausmachen

Verbunden mit den Ernährungstipps und der Lebensmittelkunde gehören auch praktische Hinweise dazu: Wie viele Kalorien etwa eine Stunde Hausarbeit (189) im Vergleich zum Spazierengang (172) verbraucht – oder zu einer Stunde Joggen (401), Schwimmen (333) oder Krafttraining an Geräten (459). Zudem gibt es Ratschläge für den langfristigen Erfolg. Für Menschen, die sich zum Restevertilger geboren fühlen (das Mantra lautet: „Ich bin nicht verantwortlich für die Essensreste meiner Tischnachbarn“). Und der Tipp für Menschen, die immer nur nebenbei und dann auch noch hastig essen: Wer regelmäßig und in Ruhe isst, entwickelt gar nicht erst den verhängnisvollen Heißhunger. Und er bemerkt rechtzeitig, dass er eigentlich schon satt ist.

Begleitung mit Rezepten, praktischen Tipps und Kontrollquiz

Thema beim Coaching ist auch die ideale Zusammensetzung der Ernährung aus Kohlehydraten (50 Prozent), Eiweiß (20) und Fett (30). Wobei es natürlich auch darum geht, welche Fette „gute“ Fette sind. In neun Coaching-Videos, mit Kontrollquiz und einem individuellen Tagebuch, in dem Erfahrungen und Erfolge notiert werden, begleitet das Programm Teilnehmer acht Wochen lang intensiv: mit einem gedruckten Heft, aber auch Online und damit zeitlich unabhängig.

Alexander Dillmann hat das bundesweit angebotene „myintense+“-Programm auf der Basis der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit der Diätassistentin und Diabetesberaterin Andrea Hildebrand entwickelt. „Was mir daran so gut gefällt, ist dass es keine falschen Versprechen zum schnellen Abnehmen macht, sondern die Ernährungsumstellung nachhaltig angeht“, betont Martin Rinke, Geschäftsführer im Injoy im Schalker Sportpark. Weshalb er sich auch für eine Zusammenarbeit mit dem von den meisten Krankenkassen finanzierten Programm entschieden hat, für das ausgewählte Fitnessstudios mit.

Ohne angemessene Bewegung und Training geht es auf die Dauer nicht

Weniger und bewusster essen allein hilft nämlich auf die Dauer nur sehr bedingt beim gesunden Abspecken. Und an dieser Stelle kommt der Injoy Sports- und Wellnessclub ins Spiel. Im Injoy können bis zu 50 WAZ-Leser vier Wochen lang an einem effektiven Bewegungsprogramm mit Krafttraining teilnehmen. Das Gesundheitstraining inklusive Körper-/Gewichtsanalyse können sie für diese Zeit kostenfrei in Anspruch nehmen. Es handelt sich um ein individuelles, zugleich aber auch zeitlich flexibles Trainingsprogramm im Studio, bei dem der ganze Körper trainiert wird, abgestimmt auf die jeweilige Fitness bei Trainingsbeginn.