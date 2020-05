IHK Nord Westfalen freut sich über neues Partnerland

Gelsenkirchen/Münster. Die Niederlande sind neues Partnerland in der Außenwirtschaftskonzeption der IHK Nord Westfalen. Davon profitieren auch Gelsenkirchener Betriebe.

Schon jetzt sind die Handelspartner Nummer eins für die Wirtschaft im Bezirk Nord Westfalen der Industrie- und Handelskammer (IHK). Nun ist Nordrhein-Westfalens Nachbarland aber auch zum ersten offiziellen Partnerland in der neuen Außenwirtschaftskonzeption der IHK Nord Westfalen geworden. Davon werden in Zukunft auch Gelsenkirchener Betriebe und Firmen profitieren.

Importe aus den Niederlanden liegen bei 4,9 Prozent

„, da ist es buchstäblich nahe liegend, das Potenzial für eine noch intensivere Zusammenarbeit bei unseren direkten Nachbarn auszuloten“, sagt Sebastian van Deel, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Digitalisierung, International und Industrie. „Die kurzen Wege müssen wir zu unserem Vorteil nutzen.“ Die Idee dahinter: Von jetzt an will die IHK bei der Außenwirtschaftsförderung in jedem Jahr ein Land besonders in den Fokus nehmen.

Nach IHK-Berechnungen liegen die Importe aus den Niederlanden bei etwa 4,9 Milliarden Euro, die Exporte bei etwa 2,3 Milliarden Euro. „Aber da geht noch mehr“, ist sich van Deel sicher. Gerade bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz und Cloud-basierter IT-Lösungen sieht van Deel „sehr gute Möglichkeiten, interessante Geschäftspartner jenseits der Grenze zu finden“.

Online-Kongress und moderierte Einzelgespräche

Genau um diesen speziellen Bereich soll es beim IT-Strategiekongress am 13. Mai gehen. Hier bietet die IHK zusätzlich zum kostenlosen Online-Kongressprogramm, zusätzlich ein so genanntes Matchmaking für interessierte Unternehmen aus beiden Ländern im Internet an. Parallel zum Kongress finden moderierte Einzelgespräche zwischen den Unternehmen statt.

Das ursprüngliche Veranstaltungsprogramm des Strategiekongresses kann wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Die meisten Veranstaltungen wurden laut IHK abgesagt oder verschoben, einige finden aber eben doch auch online statt. Ein aktuelles Veranstaltungsprogramm veröffentlicht die IHK Nord Westfalen auf der Internetseite zum Niederlande-Jahr unter ihk-nordwestfalen.de/partnerland-niederlande2020

