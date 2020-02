Seit gut zwölf Jahren ist „Hüllen aktiv“ emsig in der Quartiersarbeit in Gelsenkirchen, und immer noch lohnt sich zur Einführung in einen Forums-Abend eine Vorstellungsrunde. Denn auch dieses Mal sind bei der Lebenshilfe an der Chattenstraße wieder Interessierte hinzugestoßen. Und auch dieses Treffen zeigt: Im Quartier ist ganz schön Leben, das von vielen Akteuren positiv gestaltet wird.

Gelsenkirchen: Aktionen stärken die Zusammenarbeit in Hüllen

In das Organisatorische des Abends mischt sich gelegentlich auch etwas Atmosphärisches. Die Gedankensammlung zur Arbeit der Initiative wird mit Anmerkungen wie „Wir sind gut“, „Der Zusammenhalt wächst“ und vor allem „Guter Zuspruch“ oder „interkulturelle Aktionen kommen an“ zu einer bunten Palette. Es sind die inzwischen bekannten und damit auch beliebten Formate von Nachbarschafts-Festen und Aktionen, die die Zusammenarbeit stärken.

Lebhafte Kommentare bestimmen die Terminsammlung beim Forumstreffen von „Hüllen aktiv“ in der Einrichtung der Lebenshilfe Gelsenkirchen. Foto: Heinrich Jung

Selbst wenn „Hüllen blüht auf“ wie beim letzten Termin wegen des schlechten Wetters ausfallen muss, die neue Saisonbepflanzung der Pflanzschalen an den Straßenlaternen der Hüller Straße ist ein lohnendes Thema. Sie soll diesmal im Frühjahr, Ende Mai, sogar möglichst mit dem Fest an der Schule an der Erzbahn verbunden werden.

Die Aktiven blicken auf die Details, auch wenn es mehr Arbeit macht

Die Aktiven blicken auf die Details, so sollen die Schalen nicht einfach leergeräumt und die Pflanzen ersetzt werden, es lohnt sich, sie auszuputzen und den Efeu weiter wachsen zu lassen. Auch wenn das vielleicht mehr Arbeit macht „und noch Helfer gesucht sind.“

Willkommen sind auch noch weitere nicht-muslimische Gäste beim traditionellen Fastenbrechen, das diesmal am 8. Mai wieder zum nachbarschaftlichen Treffen und zum Austausch genutzt werden kann. Beginn ist um 19.30 Uhr im Ferdinand-Lasalle-Haus, Skagerrakstraße 66.

Details zum Nachbarschaftsfest werden in Kürze öffentlich gemacht

An der Öffnung der Aktivitäten will die Gemeinschaft der im Quartier Aktiven noch weiter arbeiten, die Termine der zusammen arbeitenden Initiativen sollen noch etwas breiter gestreut und als für alle Interessierten offen angekündigt werden.

Der „Day of Song“ am 12. September soll nach Möglichkeit mit dem „Spiel ohne Grenzen“ zusammen ausgerichtet werden, Details zum Nachbarschaftsfest der Lebenshilfe zum 20-jährigen Bestehen an der Chattenstraße sollen in Kürze publik gemacht.