Hotline am 11. Januar ab 9 Uhr

WAZ-Leser, die das Angebot zum kostenfreien Begleittraining im Injoy Sports-Club an der Kurt-Schumacher-Straße 157 nutzen möchten, können sich am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr im Studio melden unter 0209 44011.

Die Teilnahme an dem Ernährungscoaching samt gedruckten und Online-Begleitunterlagen beträgt 99 Euro. Teilnehmer müssen damit in Vorleistung gehen. Am Ende aber gibt es für jene, die aktiv mitgemacht haben, ein Zertifikat, das sie bei ihrer Krankenkasse einreichen können. 32 Kassen – darunter Barmer, Knappschaft, DAK, IKK und diverse AOK – e rstatten die Teilnahmegebühr auf Antrag mit 75 bis zu 100 Prozent.