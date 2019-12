Heimatverein Buer präsentiert starkes Stück Lokalgeschichte

Eine Punktlandung in Sachen „Beiträge zur Geschichte“ legt der Verein für Orts- und Heimatkunde Buer mit seiner neuesten Publikation „Unser Buer“ hin: Kurz vor Weihnachten und damit gerade noch rechtzeitig für den Gabentisch ist der 34. Band erschienen. Es ist wieder ein starkes Stück Lokalgeschichte, das auf 160 reich bebilderten Seiten einlädt zum Stöbern in der Vergangenheit vor Ort – verbunden mit der Gefahr, sich festzulesen in den durchaus kritischen Texten.

Zwölf Aufsätze von 13 Autoren finden sich in dem Buch, das zwei groben Schwerpunkten gewidmet ist, wie Vereinsvorsitzender Gerd Escher jetzt bei der Vorstellung erklärte: Bergbau und Kirche, ergänzt um einige Aspekte der Alltagsgeschichte. „Dieser Band hebt noch einmal die prägende Kraft des Bergbaus für die Entwicklung des Ruhrgebiets hervor, der auch die Entstehung und das Wachstum christlicher Gemeinden forcierte“, so Boris Spernol, in dessen Verlag RW Media die Publikation erscheint.

Geschichten vom „unbequemen Patron St. Urbanus“

Die 34. Ausgabe von „Unser Buer“ liegt jetzt vor. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Im 1000. Jubiläumsjahr der Ursprünge von St. Urbanus werden die verschiedensten Facetten religiösen Lebens beleuchtet. Arno und Ramona Vauseweh etwa lassen Menschen und Kunstwerke aus dem „buerschen Dom“ Geschichte(n) erzählen, vom „unbequemen Patron St. Urbanus“ bis zum Hobby-Archäologen Prof. Wilhelm Schmitt, der sich an lokalen Ausgrabungen beteiligte und deshalb den Beinamen „Schliemann von Buer“ erwarb.

Boris Spernol spürt der Entwicklungsgeschichte der St.-Ludgerus-Kirche und ihrer Bedeutung für Buer-Hugo nach – jenes Gotteshauses, dessen Aus für 2025 im Raum steht. Wie genau der Stand in Sachen Kirchenschließungen im gesamten Stadtnorden aussieht, dokumentiert Bernhard Hagemann mit zahlreichen Fotos und einer Karte.

Vorwurf an den Klerus: Mangelndes Engagement in der Jugendgruppenarbeit

Rüdiger Stritzke und Georg Lecher kommentieren unterdessen äußerst kritisch die Entwicklung vor Ort. Sie führen die Aufgabe der Gotteshäuser weniger auf sinkende Steuereinnahmen, sondern vielmehr auf fehlende Gottesdienstbesucher zurück. Mitverantwortlich dafür machen sie „mangelndes Engagement des Klerus“ etwa in der Jugendgruppenarbeit und eine „Verödung“ der spirituellen Fähigkeiten von Laien.

Gelsenkirchen Erhältlich im Buchhandel „Unser Buer“ (Band 34 der Beiträge zur Geschichte), herausgegeben vom Verein für Orts- und Heimatkunde Buer, ist im Gelsenkirchener RW Media Verlag (Edition Ruhrwort) erschienen. Er kostet 16,90 Euro. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-9818646-3-2). Mitglieder des Heimatvereins erhalten die Publikation kostenlos zugeschickt.

Einen Kontrast zur abnehmenden Religiosität heute bildet derweil der Beitrag von Wolfgang Rüdiger, in dem er auf seine Erstkommunion 1937 zurückblickt. Soziale Fürsorge in vorindustrieller Zeit in der Freiheit und im Kirchspiel Buer steht im Fokus von Carl Heinrich Luegs kundigem Aufsatz.

Ermutigung, den eigenen Stadtteil zu entdecken

An den Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet und die Zechen in Buer erinnert Volker Wrede, während Hans Göbel und Rüdiger Stritzke unter dem Titel „Graf Bismarck und Erle“ verfolgen, wie eine Zeche einen Ortsteil schafft. Lutz Heidemann macht sich schließlich stadtbaugeschichtliche und architektonische Gedanken zum Wohngebiet Löchterheide, reich bebildert mit Fotos und Karten.

Etwas aus dem thematischen Rahmen fallen die Beiträge von WAZ-Redakteur Georg Meinert über die Gasthauskultur und „Kneipenseligkeit in Buer“ sowie „Eine Frau geht 1978 durch Buer“ aus dem Nachlass einer Künstler-Fotografin. Beide ermutigen dazu, die Veränderungen im Stadtteil zu entdecken. Besonders leicht machen es dem Betrachter die eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bilder der ungenannten Fotografin, die zunächst ohne Ortsangaben nebeneinandergestellt sind. Erst am Ende wird aufgelöst, welche markanten Gebäude sie ausschnittartig abgelichtet hat.