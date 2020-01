Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Polizei in Gelsenkirchen hat einen Haftbefehl vollstreckt. Für einen Gelsenkirchener bedeutet das: Gefängnis statt Zuhause.

Haftbefehl vollstreckt: Gelsenkirchener sitzt zehn Monate

Die Polizei in Gelsenkirchen hat die Handschellen klicken lassen. Für einen Gelsenkirchener bedeutet das jetzt, dass sein vorübergehendes Zuhause die Justizvollzugsanstalt ist.

Für zehn Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 20-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am frühen Dienstagmorgen, 7. Januar, gegen 3 Uhr, auf der Vandalenstraße in Bulmke-Hüllen festnahm. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.