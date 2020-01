Große Verzweiflung bei Eltern des abgeschobenen Afghanen

Die Mutter des Flüchtlings Basir S., der vor zwei Wochen aus einem Kirchenasyl in Buer nach Dänemark abgeschoben wurde (wir berichteten), hebt flehend die Hände und blickt mit ihren verweinten Augen gen Himmel. „Ich wünsche mir nur, dass mein Sohn zurückkommt und nicht nach Afghanistan zurückgeschickt wird“, sagt die 51-Jährige mit tränenerstickter Stimme. „Wir haben große Angst, dass er dort getötet wird.“ Der Vater und der jüngere Bruder nicken stumm. Gerade den beiden Eltern ist deutlich anzumerken, dass die Abschiebung ihres Sohnes ihnen das Herz gebrochen hat.

Am Montag hatten sie zum bislang letzten Mal telefonischen Kontakt zum 25-jährigen Basir. Dabei erzählte er, dass er nun in einem abgeschotteten Flüchtlingscamp in der dänischen Kommune Birkerod untergebracht sei, gemeinsam mit über 100 anderen Asylbewerbern. Die meisten würden aus dem Iran, einigen afrikanischen Staaten und eben wie Basir aus Afghanistan stammen. Innerhalb des Camps dürfe er sich frei bewegen, hat Basir seinem jüngeren Bruder erzählt. Doch verlassen darf er es nicht. „Er fühlt sich wie in einem Gefängnis“, weiß der Bruder aus dem Telefonat.

Bueraner Gemeinde vermittelt einen Rechtsbeistand für Basir in Dänemark

Eine Rückkehr von Basir aus Dänemark zurück nach Deutschland zu seiner Familie erscheint aus rechtlicher Sicht derzeit nicht möglich. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Am Spinnweg in Buer will nun aber alle Möglichkeiten ausschöpfen, um zumindest Basirs Abschiebung aus Dänemark, das als EU-Erstaufnahmeland für sein Asylverfahren zuständig ist, zurück nach Afghanistan zu verhindern. Denn dort drohe Basir der Tod, wie die Familie betont. Zum einen, weil die gesamte Familie sich seit zwei Jahren zum christlichen Glauben bekennt und das allein in Afghanistan schon als Verfolgungsgrund ausreiche. Zum anderen, weil die Familie in ihrer Heimat bereits Opfer eines schrecklichen Gewaltverbrechens geworden ist und bei einer Rückkehr weitere Übergriffe drohen würden. Was dort geschehen ist, wurde der Redaktion geschildert. Die Familie bat aus Sicherheitsgründen aber darum, den genauen Sachverhalt nicht zu veröffentlichen.

„Über unsere Dachorganisation, dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, haben wir Kontakt zu einem dänischen Fachanwalt hergestellt. Er soll Basir dort als Rechtsbeistand zur Seite stehen“, erzählen die beiden Pastoren der Gemeinde Am Spinnweg, Christine Schultze (60) und Manuel Linke (28). Beide sitzen gemeinsam mit Dolmetscherin Nadjiea Jalil in der Gelsenkirchener Wohnung von Basirs Familie. Auch sie müssen bei den Worten des Vaters schlucken, als dieser in ruhigem, aber eindringlichem Ton feststellt: „Das Leben macht für uns als Eltern keinen Sinn, wenn unser Kind nicht da und nicht in Sicherheit ist.“

Das sagt die Taskforce für Flüchtlingshilfe Gelsenkirchen

Auch Jürgen Hansen hat sich bei der WAZ zu Wort gemeldet. Der Maurer- und Betonbaumeister (63) aus Gelsenkirchen sitzt nicht nur im Rat der Stadt, er ist auch Vorsitzender der im Jahre 2015 gegründeten Task-Force für Flüchtlingshilfe Gelsenkirchen. Als solcher kümmert er sich um die Geschicke des 130 Mitglieder zählenden Vereins, der Flüchtlinge aktiv unterstützt und etwa Brücken zu Behörden baut.

Hansen betont mit grundsätzlichem Blick aufs Kirchenasyl, dass es sich um eine Art Stillhalteabkommen handeln würde. Der Staat würde so lange vollstreckende Maßnahmen gegen einen im Kirchenasyl ausharrenden Flüchtling aussetzen, bis die Prüfung eines so genannten Härtefall-Dossiers durch ein Gericht erfolgt sei. Die Vereinbarung besagt aber auch, dass drei Tage nach der endgültigen Entscheidung über dieses Dossier das Kirchenasyl zu beenden sei, um die gerichtliche Entscheidung dann durchsetzen zu können. In Basirs Fall sei dieses Verfahren genau so durchlaufen worden, weiß Hansen. Mit dem Unterschied, dass das Kirchenasyl in Buer für Basir eben nicht drei Tage nach dem (negativ ausgefallenen) Dossier-Bescheid beendet worden sei.

Task-Force: „Ausländerbehörde ist das letzte Glied in der Kette“

Auch der im Raum stehende Vorwurf, dass die hier eine Familie auseinandergerissen worden sei, greife aus Hansens Sicht bei näherem Hinsehen nicht. Basir sei mit 25 Jahren volljährig. Und sein Asylverfahren sei abgekoppelt vom Rest der Familie. „Der oben beschriebene Prozess läuft bei der Familie noch, deshalb darf sie auch noch hier in unserer Stadt leben. Genau dieser Sachstand spiegelt für mich Rechtsstaatlichkeit eines demokratischen Staates“, sagt Hansen.

Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Gelsenkirchen, die Basir aus dem Kirchenasyl holten, hätten laut Hansen „die undankbare Aufgabe, in diesem Entscheidungsprozessen das letzte Glied der Kette zu sein, die das umsetzen müssen, was Gerichte sowie Landes- und Bundesbehörden beschlossen haben“. Wohl wissend, das besondere Fälle wie dieser immer einen faden Beigeschmack hinterlassen würden, so Hansen.