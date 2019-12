Gloriablasen stimmt in Gelsenkirchen-Buer auf Festtage ein

Buer. Alle Jahre wieder spielt das Bergwerksorchester Consolidation an Heiligabend am Rathaus Buer – und doch war das Gloriablasen ein Auftakt in die Festtage, den zahlreiche Zuhörer nicht missen wollten. Zwar mussten die Musiker „Tochter Zion“, „White Christmas“, „Stille Nacht“ & Co. wegen des Regens im Vorraum interpretieren. Der besonderen Weihnachtsstimmung tat das bei der Veranstaltung des Heimatvereins Buer aber keinen Abbruch.