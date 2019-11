Gesunder Schlaf: Fach-Mediziner referieren in Gelsenkirchen

Beim Forum Schlaf und Gesundheit im Augustinus-Gemeindehaus in Gelsenkirchen werden an zahlreichen Info-Ständen auch Hilfsmittel wie etwa Beatmungsmasken vorgestellt. Dieses Modell einer neuseeländischen Firma verfügt etwa über einen beheizten Abluftschlauch, in dem sich kein Kondenswasser bilden kann.