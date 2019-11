Gelsenkirchener Unternehmerpaar beendet Umbauphase

Auf die Zielgerade biegt das Gelsenkirchener Unternehmer-Paar Claudia Everts und Gordon Zlobinski ein. Mit dem derzeitigen Umbau des McDonald’s-Schnellrestaurants an der Grothusstraße endet die Modernisierung ihrer fünf Filialen. Wiedereröffnet wird der Laden am Freitag, 29. November, 11 Uhr.

Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro

Bei dem Restaurant mit dem charakteristischen gelben M im Schriftzug im Stadtsüden handelt es sich um das älteste der Kette in Gelsenkirchen. Zuletzt war der Standort an der Schalker Arena ins neue Burger-Zeitalter versetzt worden. Rund 2,5 Millionen Euro haben Claudia Everts und Gordon Zlobinski nach eigenen Angaben insgesamt investiert.

Das Franchise-Betreiberpaar Gordon Zlobinski und Claudia Everts mit Umbauplänen. Hier stehen sie in ihrer McDonald's-Filiale an der Adenauerallee, die bereits früher umgebaut wurde. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Digitalisierung und neues Design

In den fünf Lokalen des Paares wurde und wird jetzt final an der Grothusstraße hochmoderne Küchentechnik eingebaut, die die Produktion noch effektiver machen soll. Zugleich erhält die Filiale ein „neues, offeneres Design mit weiteren Sitzplätzen.“ USB-Ladestationen an den Tischen gehören dabei ebenso zum gesetzten Standard wie Touchscreen-Bildschirme in übergroßer Smartphone-Optik, mit denen Gäste neben der klassischen Thekenorder ihre Bestellung aufgeben. Parallel zu den Bestell-Kiosken wird natürlich auch hier der Tischservice umgesetzt.

Holz- und Lederoptik, warme Farben und ein offenes, auf wenige Sichtschutzwände reduziertes (Möbel-)Design sind das eine Mittel, die frische Zubereitung der Gerichte abseits früherer Warmhalteregale das andere. Gegrillt werden die Burger erst, wenn der Gästewunsch im Küchencomputer eingegangen ist.

Warme Farben, offenerer Gästebereich, das neue Design wie hier an der Filiale Adenauer-Allee ist deutlich moderner. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Gerald Asamoah zur Spendenübergabe erwartet

Eine Hybrid-Siebträgermaschine soll Kaffeefreunde begeistern, Kinder erwartet am „Perfect Touch“-Tisch eine Auswahl von 20 verschiedenen digitalen Spielen. Den Abschluss der zweijährigen Modernisierungs.- und Umbauphase möchten Claudia Everts und Gordon Zlobinski mit Dank für Engagement und Verständnis seitens der Mitarbeiter und Gäste verstanden wissen. Sie planen daher eine Spende am Tag der Eröffnung am Freitag, 29. November, an die Gerald Asamoah Stiftung. Sie setzt sich für herzkranke Kinder ein. Der Kult-Spieler des FC Schalke 04 will „persönlich dabei sein“, sagte das Paar.