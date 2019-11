Gelsenkirchen. Für die diesjährige Weihnachtssonderausgabe bittet die Tafel Gelsenkirchen um Sachspenden. Gefragt sind u.a. Weihnachtsgebäck, Tee und Pralinen.

Gelsenkirchener Tafel bittet um Sachspenden für Weihnachten

Auch dieses Jahr bittet die Tafel Gelsenkirchen wieder Mitbürgerinnen, Mitbürger und Firmen der Stadt um Sachspenden für die Weihnachtssonderausgabe an den sechs Tafelstellen im Stadtgebiet. Über 1700 Haushalte unterstützt die Tafel wöchentlich mit Lebensmitteln. In der Woche vor Weihnachten soll allen Tafel-Kunden mit zusätzlichen Artikeln eine kleine Freude zum Fest bereitet werden.

Gewünscht sind haltbare (Genuss-)Artikel wie Kaffee, Tee und Kakao, Weihnachtsgebäck, Pralinen, Nikoläuse oder Nüsse. Produkte zur Körperpflege sind ebenfalls willkommen. Für Familien mit Kindern bekommt die Tafel in diesem Jahr über 1000 Spielzeuggeschenke von der Til-Schweiger-Foundation.

Auch diese werden in der Vorweihnachtswoche verteilt. Die Vorbereitungen für die Sonderverteilung laufen bereits. Damit alle Tafelkunden etwas bekommen, müssen eingehende Spenden für 13 Ausgaben aufgeteilt und bereitgestellt werden. Die Tafelverantwortlichen sind froh, dass die Probsteigemeinde St. Urbanus für diesen Zweck ungenutzte Räume einer ehemaligen Kirchengemeinde zur Verfügung stellt.

Die Abgabeorte im Überblick:

Bis spätestens Freitag, 13. Dezember, werden gerne Spenden an folgenden Tafelstellen entgegengenommen:

- Nordring 55 in Buer (mo-fr 8-14 Uhr, sa 8-13 Uhr)

- Claire-Waldoff-Haus, Hansemannstraße 16, Altstadt (mo-fr 9-13 Uhr)

- Horst-Gladbecker Straße 5 in Horst (di und mi 9-13 Uhr)

- Ev. Gemeindehaus Erle, Cranger Straße 327 (fr 9-13 Uhr)

- Gemeindehaus St. Barbara Rotthausen, Mechtenbergstraße (mo 9-12-30 Uhr).