Gelsenkirchener Spendengala Straßenfeuer erneut verschoben

Gelsenkirchen Die Coronazahlen in Gelsenkirchen steigen wieder. Jetzt muss auch die Spendengala "Straßenfeuer" verschoben werden.

Corona macht in diesem Jahr vielen Plänen einen Strich durch die Rechnung: Zum zweiten Mal muss die für den kommenden Sonntag in Gelsenkirchen geplante Spendengala „Straßenfeuer“ verschoben werden. Neuer Termin ist jetzt der 27. Juni 2021, 17 Uhr.

Ursprünglich hätte die Gala bereits am 26. April dieses Jahres stattfinden sollen, wegen der Pandemie hatten die Veranstalter sie . Um den Hygieneauflagen Rechnung zu tragen, wäre „Straßenfeuer“ in der Emscher-Lippe-Halle in zwei Shows über die Bühne gegangen, um 17 und um 20 Uhr.

So begründen die Gelsenkirchener Verantwortlichen die Verschiebung

Doch daraus wird nichts: Bekanntlich rollt gerade die zweite Corona-Welle, und so sehen sich Norbert Labatzki und Emschertainment als Veranstalter dazu gezwungen, die Gala ein weiteres Mal zu verlegen

Dieser Schritt falle allen Beteiligten äußerst schwer, weil sie davon ausgegangen waren, dass sie trotz aller Pandemie-Einschränkungen ein funktionierendes Konzept vorgelegt hatten, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. „Die steigenden Fallzahlen machen eine verantwortungsvolle Realisierung der Gala im Sinne der Gesundheit aller Besucher und Mitarbeiter aber nun nicht mehr möglich“, sagte Emschertainment-Sprecher Sven Wiggermann.

Diese beiden Vereine sollen von der Gala profitieren

Musiker und Projektinitiator Norbert Labatzki und auch die Emschertainment GmbH hoffen nun, dass möglichst viele Kartenbesitzer ihre Tickets bis ins kommende Jahr behalten und die Show dann besuchen werden. Denn trotz der neuerlichen Verschiebung soll ein Ziel zwingend erreicht werden: dass genügend Spendengelder übrigbleiben, die den beiden Gelsenkirchener Vereinen „Arzt Mobil“ und „Warm durch die Nacht“ zugute kommen.