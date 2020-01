Gelsenkirchen-Horst. Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen Falschgeldbetrüger. Er soll einem Kioskbesitzer eine 100-Euro-Blüte angedreht haben.

Gelsenkirchener Polizei sucht Falschgeldbetrüger

Mit einem Fahndungsfoto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Betrüger. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 19. September 2019, gegen 12.40 Uhr, in einem Kiosk an der Bottroper Straße in Horst Waren mit einem gefälschten 100-Euro-Schein bezahlt zu haben.

Amtsgericht gibt Videobild frei

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 (Kriminalkommissariat 12) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.

Wer kann diesen Mann identifizieren, fragt die Polizei. Foto: Foto: Polizei

Beschreibung: 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Figur, dunkelbraune Haare, Vollbart, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, dunkles Cappy.

