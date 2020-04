Gelsenkirchener Polizei sucht EC-Kartenbetrügerinnen

Gelsenkirchen/Recklinghausen. Die Gelsenkirchener Polizei sucht mit Fotos nach drei Frauen. Sie sollen einer Seniorin (79) im Zug die Geldbörse gestohlen haben.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die

Polizei Gelsenkirchen drei tatverdächtige Diebinnen und EC-Kartenbetrügerinnen.

Die Unbekannten stehen im Verdacht, am Donnertag, 27. Februar, in der Zeit

zwischen 15.20 Uhr und 15.35 Uhr, in einem Zug auf der Strecke von

Recklinghausen nach Gelsenkirchen einer 79-Jährigen das Portemonnaie aus der

Handtasche gestohlen zu haben. Mit der erbeuteten EC-Karte hoben die

Verdächtigen anschließend zweimal Bargeld an einem Geldautomaten ab.

Das Amtsgericht Essen hat nun die Bilder zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu den abgebildeten Frauen unter den

Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240

(Kriminalwache).

