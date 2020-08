Gelsenkirchener Polizei nimmt zwei junge Frauen fest

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Polizei hat zwei junge Gelsenkirchenerinnen festgenommen. Gegen eine von ihnen lag ein Haftebefehl wegen Taschendiebstahls vor.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Freitagmorgen, 21. August, gegen 8.20 Uhr, bei einer Kontrolle an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen zwei Frauen im Alter von 22 und 27 Jahren festgenommen.

Gegen eine 27-jährige Gelsenkircherin lag ein Untersuchungshaftbefehl vor

Gegen die 27-jährige Gelsenkirchenerin lag laut Polizei ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Taschendiebstahls vor. Sie musste die Beamten zur Wache begleiten und sitzt jetzt im Polizeigewahrsam.

Gegen die 22-jährige Gelsenkirchenerin bestand ein Vorführbefehl des Amtsgerichts Gelsenkirchen. Die Polizisten brachten sie ins Gerichtsgebäude, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

