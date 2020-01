Die Polizei in Gelsenkirchen hat am Dienstag gleich zwei Haftbefehle vollstreckt.

Am Dienstag konnte die Gelsenkirchener Polizei zwei gesuchte Straftäter festnehmen – eine wohnungslose Frau (29) und einen 31-jährigen Marler.

Gelsenkirchener Polizei nimmt zwei gesuchte Personen fest

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei vollstreckte am Dienstag, 21. Januar, gleich zwei Haftbefehle. Gegen 14 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 29-Jährige auf der Bahnhofstraße in der Altstadt, berichtet die Polizei. Die Frau ohne festen Wohnsitz war zuvor bei einem Ladendiebstahl aufgefallen, heißt es weiter in der Polizeimeldung.

Gegen die 29-jährige Frau lag Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vor

Bei der Überprüfung hätten die Beamten dann festgestellt, dass gegen die 29-Jährige ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vorlag. Die Gesuchte wurde festgenommen.

Am Abend dann, gegen 21 Uhr, nahmen Polizisten bei einer Kontrolle von verdächtigen Personen an der Feldhauser Straße in Scholven einen 31-jährigen Mann fest. Der Marler wurde von der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betruges gesucht.