Gelsenkirchener Polizei fahndet mit Fotos nach Betrügern

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei sucht mit Fotos nach zwei Frauen. Sie sollen eine Geldbörse gestohlen und mit der EC-Karte Geld abgehoben haben.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei tatverdächtige EC-Kartenbetrügerinnen.

Am Freitag, 8. November 2019, gegen 10.40 Uhr, wurde einer 23-jährigen Essenerin in einem Geschäft an der Horster Straße in Buer die Geldbörse gestohlen. Die Unbekannten stehen im Verdacht, am gleichen Tag mit der erbeuteten EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale am Neumarkt abgehoben zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Frauen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240

(Kriminalwache).

