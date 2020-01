Verdeckte Ermittler der Gelsenkirchener Polizei haben ein Brüder-Paar in flagranti erwischt – beim Einbruch in eine Arztpraxis. Sie wurden vorübergehend festgenommen - hier symbolisch dargestellt – und erhielten eine Strafanzeige.

Gelsenkirchen-Bulmke. Erfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Verdeckte Ermittler haben ein Brüder-Paar in flagranti erwischt – beim Einbruch in eine Arztpraxis.

Gelsenkirchener Polizei erwischt Einbrecher in flagranti

Die Gelsenkirchener Polizei hat ein Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt. Sie versuchten gerade, in eine Arztpraxis einzusteigen. Sie erhielten Strafanzeigen.

Zivilbeamte haben am Mittwoch, 29. Januar 2020, um 18.53 Uhr zwei Brüder dabei beobachtet, wie sie sich an der Tür einer Arztpraxis an der Hohenzollernstraße in Bulmke zu schaffen machten. Als die Beamten die 32 und 42 Jahre alten Männer kontrollieren wollten, versuchten diese zunächst zu fliehen, konnten aber durch die Beamten festgehalten werden.

Einbruchswerkzeug und Drogen gefunden

Bei den Männern fanden die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel und Einbruchswerkzeug. An der Tür zu der Arztpraxis stellten die Beamten zudem frische Hebelspuren fest. Die Gegenstände stellten die Beamten sicher, nahmen die beiden Männer vorläufig fest und brachten sie zur Wache.

Freiwilliger Alkoholtest war positiv

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest war positiv. Weil die beiden Tatverdächtigen über einen festen Wohnsitz verfügen, konnten sie die Wache im Anschluss an die getroffenen Maßnahmen wieder verlassen. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.