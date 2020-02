Gelsenkirchener Pfarrei St. Augustinus feiert Ehrenamtliche

Ein leuchtendes Dankeschön an viele Ehrenamtliche, die das ganze Jahr über Einsatz auf unterschiedlichsten Gebieten zeigen, fand am Sonntagabend im Augustinushaus statt. Die 17 Mitglieder des Pastoralteams der gesamten Pfarrei hatten eingeladen, um auf diese Weise etwas an die Freiwilligen zurückzugeben. 180 Personen nahmen die Einladung gerne an und hatten Zeit, zusammen zu feiern.

Passend zu Mariä Lichtmess am 2. Februar fand zunächst ein Gottesdienst in der voll besetzten Altstadtkirche statt. Danach wurde im Augustinushaus bei rustikalem Buffet und gefüllten Gläsern in lockerer Runde geplaudert. Außerdem trat der Lichtkünstler René Albert auf. „Früher haben wir den Ehrenamtlichen immer zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Aber wir wollen jetzt auf andere Weise zeigen, wie dankbar wir sind, dass so viele Menschen zum Beispiel Kranke besuchen, im Krankenhaus helfen oder als Messdiener bei Gottesdiensten mitarbeiten“, sagte Mirco Quint, Pastor in St. Augustinus, der die Idee zu dem etwas anderen Dankeschön hatte.

Schon 9000 Menschen sahen sich die neue Krippe an

Im Gottesdienst um 18 Uhr stand am Sonntagabend stand noch einmal die neue Krippe, eine Lichtinstallation, im Mittelpunkt, die sich mittlerweile über 9000 Menschen angesehen haben. „Mit Kerzen in der Hand gingen die Besucher in einer Lichterprozession durch die Kirche, um ein Licht in der Dunkelheit zu sein, so wie Jesus für uns ein Licht ist“, erklärte Quint. „Es geht auch darum, im übertragenen Sinne in dunklen Phasen ein Licht für andere Menschen zu sein.“ Zum Schluss wurde noch der Blasiussegen gespendet, in früheren Zeiten zum Schutz vor Halskrankheiten. „Heute hat er die Bedeutung, dass Gott uns begleitet.“

Nach dem Gottesdienst ging es quasi eine Tür weiter ins Gemeindehaus. Da war für die 180 Ehrenamtlichen ein Buffet aufgebaut worden, deftiges Ruhrgebietsessen mit Schnitzeln, Salat und Bratwurst. Quint: „Es waren Freiwillige da im Alter von 16 bis über 90 Jahren. Die ganz jungen helfen zum Beispiel als Co-Leiter in der Messdienerarbeit mit. Sie machen dann eine Ausbildung und dürfen selbstständig arbeiten, wenn sie 18 Jahren alt sind.“ Genauso gab es auch hoch betagte Menschen, die sich etwa in der Caritasarbeit einbringen oder als Küster arbeiten.

Alle genossen die unkomplizierten Gespräche in lockerer Atmoshäre

Gelsenkirchen Der letzte Tag im Kirchenkalender Mit Mariä Lichtmess endet am 2. Februar im Kirchenkalender das Kirchenjahr. Es ist eins der ältesten Feste der christlichen Kirche. Seit Anfang des 5. Jahrhunderts wurde es in Jerusalem am 40. Tag nach Jesus Geburt gefeiert. Im Alltag vieler Gläubiger ist das Fest allerdings nicht mehr von großer Bedeutung. Der Blasiussegen wird am 3. Februar gespendet, traditionell aber am Tag davor zum Abschluss der Heiligen Messe. In der Überlieferung heißt es, der Heilige Blasius von Sebaste habe in seiner Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis einem Mann, der an einer Gräte zu ersticken drohte, das Leben gerettet.

Der Lichtkünstler René Albert gastierte bei dem Zusammensein mit einer 20-minütigen Einlage. Dazu wurde der Saal verdunkelt, dann war eine Jonglage mit Kegeln zu sehen, die im Dunkeln leuchteten und die Farbe wechselten. Zwischendurch gab es vom Künstler immer mal ein „Dankeschön“ an die vielen Freiwilligen.

„Es war ein sehr entspannter Abend und ausgesprochen schön für das Pastoralteam und die Ehrenamtlichen, einmal ganz unkompliziert miteinander reden zu können. Über Sorgen und Nöte wurde an diesem Abend nicht diskutiert, die Anwesenden haben die Stunden nur genossen“, freut sich Mirco Quint. Alle Hände voll zu tun hatte das Pastoralteam, das vom Aufbau bis zum Abräumen und Abspülen die Gäste bediente und für einen reibungslosen Ablauf sorgte.