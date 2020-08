Gelsenkirchener leben Glauben an Segensort Josef-Hospital

Vor dem Gelsenkirchener "SegensOrt" St.-Josef-Hospital am Rudolf-Bertram-Platz treffen sich am Sonntag, 30. August, 12 Uhr, Interessierte, um Glauben und Gemeinschaft zu erleben. Initiator der Aktion ist Pastor Bernd Steinrötter von der Pfarrei St. Hippolytus.

Gelsenkirchen-Horst. Pfarrei St. Hippolytus setzt Aktion "SegensOrte" am Sonntag, 30. August, in Horst fort. Gläubige treffen sich unter freiem Himmel.

Zu einer weiteren Aktion in der Reihe "SegensOrte" lädt die Pfarrei St. Hippolytus am Sonntag, 30. August, 12 Uhr, vor das St.-Josef-Hospital Horst ein. In der Corona-Pandemie will Initiator Pastor Bernd Steinrötter Interessierten so eine Möglichkeit geben, das Evangelium unter freiem Himmel erfahrbar zu machen und Gemeinschaft zu leben.

"SegensOrte sind lebendige, bewegliche und vielfältige Gelegenheiten, wo praktische Nächstenliebe und Gemeinschaft ermöglicht werden. Momente und Orte, in denen Gottes Segen in unserer Welt spürbar und stärkend erfahrbar wird. Es geht darum, Segen zu geben, zu nehmen und Segen zu sein", so der Pastor der . Die kurze Andacht umfasst ein Gebet, ein kurzes Evangelium mit knapper Auslegung und ein Wechselgebet.

Gelsenkirchener Pfarrei verlängert Sommeraktion wegen starker Nachfrage

Ursprünglich nur als Aktion für die Sommerferien gedacht, wurde die Reihe wegen der hohen Resonanz verlängert. Bislang trafen sich Gläubige etwa auf dem Friedhof in Sutum, am Bahnwärterhäuschen in Beckhausen, vor der Vorburg Schloss Horst oder im Nordsternpark.

"Angefangen haben wir mit etwa 20 Teilnehmern, zuletzt waren es um die 70", so . Der Treffpunkt Rudolf-Bertram-Platz vor dem St.-Josef-Hospital soll nun dazu beitragen, "den Fokus wieder auf das medizinische und Pflegepersonal zu lenken."