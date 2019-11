Gelsenkirchen-Ückendorf. In adventlichem Ambiente über moderne OP-Methoden informieren will eine Veranstaltungsreihe der Chirurgie am Marienhospital Gelsenkirchen.

Gelsenkirchener Klinik führt mit Chirurgie durch den Advent

Einen ungewöhnlichen Weg der Patienteninformation wählt jetzt die Klinik für Chirurgie am Marienhospital Gelsenkirchen. Eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Mit der Chirurgie durch den Advent“ lädt potentielle Patienten und interessierte Zuhörer zu Information und Dialog. An drei Nachmittagen im Advent informieren Chefarzt Prof. Dr. Andreas Raffel und sein Leitender Oberarzt, Privat-Dozent Dr. Markus Krausch, zu aktuellen Themen der Chirurgie ins adventliche Ambiente des Augustinushauses.

Prof. Dr. Raffel: „Wir laden ein, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Medizinische Informationen und Advent passen durchaus zusammen. Gesundheit und Krankheit sind emotionale Themen, die gut in einem emotionalen Rahmen besprochen werden können. Dialog in angenehmer Atmosphäre ist uns wichtig und neben der Information bieten unsere drei Termine auch Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.“

An drei Nachmittagen im Augustinushaus zu verschiedenen Themen

Die Themenschwerpunkte der Veranstaltungsreihe reichen von operativen Behandlungsmöglichkeiten bei Schilddrüsenerkrankungen über moderne Operationsverfahren beim Leistenbruch bis zu minimal-invasiver Gallenblasen-Chirurgie. Privat-Dozent Markus Krausch verspricht an den drei Nachmittagen neben viel Sachinformationen auch manches „Augenzwinkern". „Sachinformation ist das A und O. Aber Information und Unterhaltung ermöglichen oft nachhaltigere Effekte bei der Auseinandersetzung mit medizinischen Themen. Genau hier werden wir ansetzen." Und dazu gibt es auch noch eine kleine adventliche Stärkung für die Gäste.

Die Schilddrüse ist Thema am 3. Dezember, der Leistenbruch am 10. und die Gallenblase am 17. Dezember. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 16 Uhr bei freiem Eintritt im Augustinushaus, Ahstr. 7.