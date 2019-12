Gelsenkirchener Jim Knopf lädt zum Mitdenken und -lachen

Gelsenkirchen Karten sind heiß begehrt

Die Schulvorstellungen sind alle ausgebucht, für die Vorstellung im Consol Theater am kommenden Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr gibt es noch Restkarten unter 0209 988 2362, für die Vorstellung am Sonntag, 19. Januar, ab 15 Uhr gibt es noch ausreichend Karten.

In Herne ist Jim Knopf in dieser Inszenierung in den Flottmannhallen Herne, der Spielstätte des Theater Kohlenpott an der Straße des Bohrhammers, als öffentliche Vorstellung am Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr zu sehen. Karteninfo unter 02323 162 961.