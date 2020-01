Gelsenkirchen. Gartengeräte leihen statt kaufen: In Gelsenkirchen haben Gartenbesitzer eine große Auswahl an Vertikutierern, Motorsägen und mehr.

Gelsenkirchener Gartenfachmarkt verleiht Geräte aller Art

Was mit einem ganz kleinen Geschäft mit Rasensamen 1840 in Horst begann, ist zu einem mittelständischen Betrieb mit 36 Mitarbeitern gewachsen. Mittlerweile kann man beim Gartenfachmarkt Düsing nicht nur Gartentechnik und -geräte kaufen. Diejenigen, die gerne selbst zu Bagger, Säge und Vertikutierer greifen, können sich auch hochwertige Geräte ausleihen.

„Das machen nicht nur Profis, sondern auch viele private Gartenbesitzer“, sagt Merle Joachim (31), Tochter des Inhabers und mittlerweile Prokuristin. „Ganz lange waren wir ausschließlich Großhandel, in dem sich die Paletten stapelten. Seit längerem haben wir auch einen Mietpark“, sagt die 31-Jährige. Zum Service gehört auch die Reinigung und das Messerschleifen von Geräten. Das Thema Sicherheit nimmt einen hohen Stellenwert ein und man bekommt eine seriöse Einweisung, wenn man sich Motorsägen ausleihen möchte.

Servicetechniker für Motorgeräte gelernt

Vertikutierer in allen Breiten stehen im Mietpark bei Düsing parat. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Schon seit 2011 ist Alexander Gossen Werkstattleiter. Der 44-Jährige, der ursprünglich Kfz-Mechaniker gelernt hat, hat sich zum Motorgeräte-Servicetechniker weiterbilden lassen. „Ein recht neuer Beruf, der einer dreijährige Lehrzeit erfordert und mit einer Prüfung vor der Handwerkskammer abgeschlossen wird.“ Ausgeliehen werden gerne Geräte, die man nicht dauerhaft braucht. Also Vertikutierer, zum Beispiel. Damit lüftet man einmal im Frühjahr den Rasen, damit er wieder gut wächst. Das Ausleihen eines elektrischen Vertikutierers kostet für einen Tag 32 Euro, für einen Benziner mit etwas größerer Arbeitsbreite muss man 38 Euro bezahlen.

75 Euro Miete statt 2000 Euro Anschaffungskosten

„Auch Bodenfräsen werden häufig gemietet. Die braucht man ein- bis zweimal im Leben, wenn man zum Beispiel einen Garten umgraben und einen Rasen neu anlegen will. Dafür bezahlt man dann 75 Euro am Tag, eine Neuanschaffung dagegen schlägt mit 2000 bis 3000 Euro zu Buche“, berichtet Gossen. Gerade im Herbst und in der Winterzeit werden Motorsägen oder Holzspalter nachgefragt, um größere Äste zu zerkleinern. Beliebt sind auch Häcksler für Strauchschnitt und Laub. „Denn im Normalfall ist die Entsorgung recht teuer. Viele streuen das Häckselgut dann wieder unter die Bäume oder graben es unter.“ Zu erreichen ist der Gartenfachmarkt in der Braukämperstraße 95 unter 0209/580010.