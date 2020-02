Einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr gibt das „Twittergewitter“ am 11. Februar. Auch beim Tag der offenen Tür können Interessierte mehr über den Job der Retter erfahren (Archivbild).

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Feuerwehr macht auch beim zweiten „Twittergewitter“ mit. Der erste bundesweite Aktionstag war für sie „ein großer Erfolg“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchener Feuerwehr macht beim „Twittergewitter“ mit

Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist wieder Teil des „Twittergewitters“ am Dienstag, 11. Februar. Am europaweiten Notruftag lassen zum zweiten Mal rund 50 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland die Bevölkerung live über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem Alltag teilnehmen – mit Einsätzen, Details zur Ausbildung und vielen Informationen.

„Wir werden unter dem Hashtag #Gelsenkirchen112 Einblicke in den Alltag unserer Feuerwehr liefern. Die Frage. wie man seinen Traum zum Beruf machen kann, wird natürlichen auch beantwortet“, erklärt Carsten Jost, Sprecher der Gelsenkirchener Feuerwehr.

Unter dem bundesweiten Hashtag #112live sind die Pressestellen der Berufsfeuerwehren am 11. Februar von 8 bis 20 Uhr auf Twitter präsent. „Unsere Teilnahme im letzten Jahr war ein großer Erfolg: Wir haben viel Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten und Kommunikationswege für den Notfall ausgebaut“, erinnert sich Jost.

Die Beiträge der Feuerwehr Gelsenkirchen sind unter www.twitter.com auch ohne Anmeldung sichtbar.