Gelsenkirchener Existenzgründer finanzieren Start oft allein

Mit welcher Motivation gehen Gründerinnen oder Gründer ihren Firmenstart an? Wie alt sind sie? Was hilft ihnen oder was schreckt sie ab, welche Hindernisse sehen sie? Und vor allem: Brauchen sie einen Kredit? Fragen, auf die die Commerzbank Antworten suchte und 2019 mit einer Gründerbefragung bundesweit und auch in der „Metropolregion“ Gelsenkirchen/Bochum reagierte. Zunächst zur letzten Frage: Mit einem Kredit starten lokal nur 24 Prozent der Befragten (bundesweit 16) ihre Selbstständigkeit. 78 Prozent greifen dabei auf Eigenkapital zurück. Und wenn sie einen Kredit benötigen, dann kommen 22 Prozent mit weniger als 10.000 Euro aus, 44 Prozent benötigen maximal bis zu 50.000 Euro.

Existenzgründer in Gelsenkirchen und Bochum befragt

Ausgewertet wurden die Aussagen von bundesweit 3000 Gründern, die in den vergangenen sechs Jahren den Firmenstart gewagt hatten, lokal waren es 50, die basierend auf einer Zufallsstichprobe repräsentativ vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt wurden. Entsprechend sehen Dirk Nowitzki, Leiter Unternehmerkunden der Commerzbank Bochum, und Anke Giuliani von der Unternehmenkundenberatung Gelsenkirchen die Ergebnisse als durchaus aussagekräftig an.

Gelsenkirchen Frauenanteil deutlich über dem Bundesdurchschnitt Zwei Drittel der Gründer in Bochum/Gelsenkirchen sind männlich, mit 32 Prozent liegt der Anteil der Frauen deutlich über dem Bundesschnitt (22 Prozent). Drei von fünf Gründern sind jünger als 40 Jahre, gut jeder Fünfte ist unter 30. Mehr als die Hälfte der Gründer hat eine Uni oder eine Fachhochschule absolviert. Für knapp ein Viertel ist die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, eine wichtige Motivation zur Gründung.

„Wir haben als Bank die Sparte Gründer früher etwas vernachlässigt und waren nicht der typische Ansprechpartner“, räumt Nowitzki ein. Das habe sich geändert: „Seit mehreren Jahren sind wir gezielt unterwegs, beispielsweise auf Messen oder bei Wirtschaftsforen und registrieren seither vermehrt Anfragen.“ Über’s Jahr, schätzt Nowitzki, habe sein Institut in beiden Städten aktuell mit rund 70 Gründern geschäftlich zu tun, die Beratungsbedarf hätten.

Auch Gründer spüren den Fachkräftemangel

Wer gründet, zeigt die Befragung, will vor allem „etwas Eigenes aufbauen“ (52 Prozent), eine spezielle Geschäftsidee umsetzen (48 Prozent) oder „der eigene Chef sein“ (46 Prozent). Als größte Hürden sehen Existenzgründer in Gelsenkirchen und Bochum Bürokratie, gesetzliche Regulierungen und Vorgaben (40, bundesweit 45 Prozent). Nowitzki: „Viele machen sich kein Bild davon, welche Hürden zu nehmen sind.“ Als weitere Hindernisse werden Kundengewinnung (38/23 Prozent), Finanzierung (32/23 Prozent) und steuerliche Themen (20/24 Prozent) benannt. Spätestens hier kommen die Dienstleistungs-Profis ins Spiel. Steuerberater sehen Gründer lokal als ihre ersten Ansprechpartner (58 Prozent), Bänker, Unternehmens- und Rechtsberater sind zu jeweils 19 Prozent gefragt.

An langfristigen Kundenbeziehungen interessiert

Der Businessplan, das ist Grundvoraussetzung, sollte stimmen. „Wir sind ja Kreditgeber, nicht Geldgeber“, sagt Giuliani. Doch die Beraterin sieht das Bank-Engagement über die reinen Zahlen hinaus: „Unser Ansatz ist, zu begleiten und auch ein Stück weit an die Hand zu nehmen. Wir sind an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert“, sagt Giuliani. Das gilt für Geschäftskonten, aber „natürlich wollen wir Gründer auch gerne als Privatkunden an uns binden“, so die Beraterin. 17.100 Geschäftskonten betreut die Commerzbank aktuell in der Metropolregion, an die 6000 sind es in Gelsenkirchen.

Zwei Drittel der Gründer, hat die Befragung ergeben, würden sich noch einmal selbstständig machen. Nowitzki wertet das als Zeichen für eine „gründerfreundliche Region“. Allerdings bekommen auch Gründer schnell zu spüren, woran es personell oft bei der Weiterentwicklung ihres Unternehmens hapert: 38 Prozent (bundesweit 31) geben den Fachkräftemangel als größtes Hindernis an.